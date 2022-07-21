公平會21日指出，大成（1210）因違反《公平法》第10條事業結合相關規定而被裁罰60萬元。
公平會指出，調查發現，大成長城在2020年間透過具控制性的事業陸續取得英屬蓋曼群島商Food China Inc.（FCI）的股份，同年8月間累計達到34.14％，到同年11月間持股比例提升至超過50％。
公平會指出，而FCI 100％持有中華食物公司的股份，進而可以認定大成長城得直接或間接控制FCI及中華食物公司的業務經營或人事任免，已經屬於《公平法》所規定的結合型態。
公平會指出，除了符合結合型態之外，如果銷售金額或市占率達到申報門檻，就應該向公平會申報。調查發現大成長城公司計算申報門檻的方式有誤，以致其誤認未達申報門檻而未申報，但依公平會的計算方式，已達申報門檻。
公平會強調，即使市占率未達門檻，當大成長城得直接或間接控制FCI及中華食物公司的業務經營或人事任免時，就已經屬於《公平法》所規定的結合型態，屬應申報而漏未申報的案件，因此決議裁罰60萬元。
公平會提醒，事業為經營上之考量，可能有相關持股或併購規劃，如果是大型事業，尤應注意《公平法》結合申報的規定，以免因漏未申報遭到處罰。
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