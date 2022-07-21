生涯擁有4座四大公開賽冠軍的職業女網名將大坂直美，與現任教練菲塞特（Wim Fissette）合作大約2年，雙方近日結束合作，大坂將需另覓新教練。

大坂直美在2019年2月贏得該季澳網冠軍後，就與教練巴金（Sascha Bajin）結束合作關係，之後短暫接受教練簡金斯（Jermaine Jenkins）指導，然後是菲塞特接手，如今大坂再度和一位教練分道揚鑣。

菲塞特透過社群媒體表示，擔任大坂直美的教練是很棒的權利，他也開心看到大坂成長為出色的大滿貫冠軍，大坂也鼓舞了新一代小朋友，熱愛網球比賽並願意為自己的信念發聲，他很榮幸參與這一段和大坂一起的旅程，他也祝福大坂發展順利，也期待自己展開人生新篇章。

菲塞特也是出色的女網教練，曾指導過白俄羅斯艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、比利時克莉絲特（Kim Clijsters）、羅馬尼亞哈麗普（Simona Halep）及德國可貝兒（Angelique Kerber），這4位女將和大坂一樣都贏過四大賽冠軍也當過世界球后。

大坂直美在2021年法網因為心理問題提前退賽，之後很長時間面臨同樣問題，也讓她必須長時間休息調養，本季也面臨左腳阿基里斯腱傷勢，今年法網首輪出局，也錯過溫布頓錦標賽，目前還沒回到巡迴賽，曾是世界第1的她，現在世界排名落至第38。