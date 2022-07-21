對於國民黨桃園整合現況，桃園市長參選人張善政（前排左八）重申，大家都在持續出力幫忙。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今日赴中壢三教紫雲宮，參與關聖帝君聖誕暨救護車捐贈儀式，日前他已將戶籍遷至曾工作12年的龍潭區，今證實已在中壢買房，並表示將來會中壢、龍潭兩邊跑。另針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延續，張也說，身在注重傳統文化與學問的客家地區，政治人物應特別注意學經歷與誠信。

張善政表示，紫雲宮信眾的愛心，能轉化成給桃園市民安全的保障，是給關聖帝君聖誕最好的禮物，桃園日前發生一些火災事故，造成民眾生命與財產損失，現在有了更多消防利器，相信在消防同仁的運用下，桃園的火災風險也會更有控制與保障。

日前已遷籍龍潭的張善政也分享，他已在中壢買房，未來會中壢、龍潭兩邊跑，與兩個地區都有淵源，且無論身在哪個區，不會因在哪置產，就對該區有特別偏好或建設上的支持，肯定會對全桃園一視同仁。

對於桃園市議會議長邱奕勝否認操盤市長選戰，今也未見邱現身，張善政說，議員與議長都有自己的行程，均表示尊重，不會因活動特別要求誰來或誰不來。他也提到，大家對整合狀況似乎過度解讀，將來邱奕勝無論有無擔任相關職位，在選舉過程都是大家非常重要的助力，黨主席朱立倫也無時無刻在幫忙，大家持續出力協助整合。

張善政昨秀出博士論文暗批林智堅，張今日重申，政治人物應誠信重於學問，尤其在客家鄉親非常多的中壢與平鎮區，他以傳統「敬字亭」為例說，任何寫字的紙條都不能亂丟，表達敬惜字紙理念，代表客家鄉親十分注重傳統文化與學問，因此任何政治人物對於自己過去的學歷經和誠信，都要特別注意，等林論文細節釐清後，會讓民眾更瞭解。