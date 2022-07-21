大雪山林道邊坡土石，受日夜溫差及夏季常有午後雷陣雨影響，易有落石無預期崩落造成交通中斷。（東勢林管處提供）

大雪山林道假日違停野炊露營，東勢林管處動員警方前往勸導。（東勢林管處提供）

受到疫情趨緩及時序進入暑假，民眾紛紛規畫往山區賞景、健行及避暑，為提供用路人安全行車空間；東勢林區管理處指出，所轄大雪山林道預計於7月22日、26～28日進行33K～38K路面柏油改善工程，將進行交通管制，並於整點放行10分鐘，請前往大雪山林道用路人，預先規畫行程並小心通行。

東勢林管處指出，大雪山林道邊坡土石，受日夜溫差及夏季常有午後雷陣雨影響，易有落石無預期崩落造成交通中斷，東勢處除隨即派機具處理，以維持林道暢通外，請遊客於林道健行或行車時，亦需注意自身安全，勿於林道上逗留。

東勢林管處表示，大雪山林道沿線風景四季多變，鳥類資源豐富，途中多處為自然步道之登山口，吸引民眾於暑假期間及假日前往登山健行、賞景及賞鳥；但是林道停車空間有限，尤以15-35K路段沿線，常因假日湧入過多車輛，易發生車輛違停、野炊、宿營等情形，造成交通阻滯，影響過往遊客之行車動線及安全。

東勢林區管理處呼籲，民眾應遵守停車規則，勿長期使用停車空間，以免影響其他使用者的權益，在山區活動請落實無痕山林，共同維護山林環境。並請密切注意網站公告、園區外LED面板及警廣廣播消息，確保有趟美好的旅遊行程。