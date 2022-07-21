民進黨桃園市長參選人林智堅遭爆兩份論文涉嫌抄襲，臺灣師範大學國際與僑教學院前院長潘朝陽今表示，問題的關鍵已經不是「林智堅有沒有抄襲」，因為這已是事實；重點在於為何林智堅會認為可用政治的力量，讓自己頭過身就過。他憤怒地說，難道民進黨的讀書人都死光，才會整個黨都在包庇這種事？

國家政策研究基金會教科文體育組召集人陳學聖今針對「林智堅論文門」事件進行第10次直播，與會的潘朝陽表示，林智堅論文抄襲這件事已經很清楚，其中，中華大學的論文對照之下幾乎一模一樣；且竹科研究委託案在前，林智堅論文在後，誰抄誰不用辯駁，攤在陽光下的事實就是如此。

潘朝陽說，至於林智堅在台大國發所的論文，也是是抄襲、移花接木，還有人用統計的計量方式來找論文的抄襲問題，在這樣的情況下，任何搞學術的人一看就很清楚。

因此，潘朝陽說，問題的關鍵已經不是林智堅有沒有抄襲，這已經是一件事實，重點是林智堅為什麼還可以用政治的力量，硬是不承認，以為頭過身就過。

潘朝陽強調，林智堅與指導教授陳明通，乃至於對林智堅說「你辛苦了」的蔡英文總統，如此踐踏學術尊嚴，認為用不誠實的方式可以瞞騙天下人，但事實上並沒有辦法瞞騙知識分子，「我們一看就知道這是瞞騙的行為」。

「民進黨的讀書人都死光了嗎，否則怎麼會有這種現象！」潘朝陽說，林智堅之所以覺得這種事情可以一直做下去的原因，就在於過去學生寫論文如果發生剽竊狀況，指導教授也選擇包庇，其實不必等新聞出來，當事人在學校就完了。

潘朝陽說，但今天林智堅不只可以當新竹市長，還可以被提名選桃園市長，「為何整個民進黨都在包庇這種事？不相信民進黨人沒有基本的良知，會看不見這種問題」。