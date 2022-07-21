花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪，遭法院羈押，也被縣府停職。檢方8日偵結起訴並具體求刑15年，全案移審地院，蔡秋龍獲60萬元交保，檢方不服提起抗告，花蓮高分院審理後撤銷原裁定發回重裁，花蓮地院預計下週重開羈押庭。蔡秋龍交保後即向縣府申請復職尚未簽核。蔡手機持續關機，斷絕外界聯繫。

檢方指控，蔡秋龍與妻子徐惠玲在當地開設建設公司，因公司營運與蔡秋龍本人財務狀況不佳，蔡利用其擔任鎮長職務關係，與徐惠玲共同透過清潔隊李浚益、建設課技士林昌慶、林姓司機等人擔任白手套。

檢方查出，蔡秋龍慣用以「若願意借錢，以後路還很長、大家好配合」，暗示廠商只要願意借錢，標案驗收、請款都可順利，投標也不會遭刁難，涉嫌在鎮公所多個發包的公共工程時向廠商低利或無息借款逾2000萬元，還以每月3萬元收買公所的小型工程承辦人，向廠商收賄、借款，再將小型工程指定廠商施作，還查出涉嫌侵吞里長事務費。

花蓮地檢署本月8日依違反貪汙治罪條例，起訴蔡秋龍等16名被告，並具體求處蔡秋龍15年重刑。在押的蔡秋龍及擔任白手套的公所李姓員工否認犯行。兩人移審到花蓮地方法院時，獲裁定蔡60萬元交保、李20萬元交保。後經檢察官不服提抗告。

檢方抗告理由，蔡秋龍侵占公款不法利益至少300萬元，圖利對象近千萬元，向得標廠商借款動輒以百萬元計，僅以60萬元交保，金額偏低，有棄保潛逃可能。蔡秋龍以鎮長職權逼迫下屬一同涉貪，加上收賄的得標廠商仍有部分工程進行中，且其妻及多位公所人員均為同案被告，若讓蔡交保復職，可能導致證據滅失及勾串共犯。

花蓮高分院本月14日裁定撤銷交保，將全案發回給花蓮地方法院。花蓮地院庭長黃鴻達說，將由合議庭訂定一個期日，通知被告、辯護人再作一次訊問，就羈押與否重作決定，因為這兩天都是太魯閣號案開庭，重裁時間應該會是下周。

另依據地方制度法第78條規定，鄉鎮市長涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由縣府停止其職務；如經改判無罪時，或依羈押而停止職務之人員，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。蔡交保獲釋後，依地方制度法規定向縣府申請復職，縣府表示，已收到蔡復職申請，仍在審酌評估。