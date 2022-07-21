金融市場近期大幅修正，根據聯徵中心最新統計，2022年前4月新增信用貸款人數年增達22％，顯示資金周轉需求明顯增加。對此，純網銀將來銀行提醒有信貸需求的民眾需留意三大原則，確保在此波物價上漲及金融市場震盪環境下，仍可立於不敗之地。

金融市場今年以來明顯受經濟衰退及通膨疑慮衝擊，台股加權指數波段跌幅一度逾25％，據聯徵中心統計，今年前4月辦理信用貸款的國人年增達3.2萬人，創153.2萬人新高，新增信貸人數年增高達22％，顯示資金周轉需求正在增加。

將來銀行提醒，一般而言信用卡有較高循環利息，房貸增額貸款申辦程序較長，而線上申請信貸相對具不受營業時間限制彈性、撥款快速及利率可望相對較低優勢，但仍提醒要留意三大原則，確保在這波物價上漲及金融市場震盪的環境下，可立於不敗之地。

首先，要留意每個月的現金流是否為正。因貸款需每月固定還款，若有遲繳情況，有可能影響到銀行未來評估貸款客戶信用情況時的評分。因此，建議貸款人一定要規畫並保有一定的金錢存量用於每月還款，如每月薪水入帳時，先切出一部分作為每月還款使用。

其次，盡可能選擇利率低、還款期長的貸款，降低每月還款金額，主因若市場出現黑天鵝或突發事件，貸款人還款壓力大增，很可能會影響正常生活。相較市場上信貸利率因央行升息逐步墊高，將來銀行推出1.58％起的信貸專案，還款期最長7年，提供相對友善條件。

最後，若是借款投資，建議需確實了解投資標的，妥善控制風險。將來銀行指出，時間、本金、報酬率等投資三大要素間具加乘效果，降低風險永遠比提高報酬重要。許多人並非賠在最低點，而是在下跌過程中缺乏本錢或耐心堅持，而直接市場上「畢業」。

將來銀行策略中心處長吳柏漢表示，將來銀行客戶數開業短短3個月便突破10萬戶，對此除推出「十萬感謝祭」與粉絲同歡外，即日起推出「將來貸你交朋友」，期待透過客戶朋友圈帶來更多優質客戶，繼續朝成為消費者心中「最佳的線上金融商品平台」的目標前進。

將來銀行向客戶發出「將來貸你交朋友」專案邀請，凡將來銀行存戶邀請親友申辦信用貸款，撥貸金額20萬元以上，9月底前每邀請1人，邀請人可獲邀請禮1000個N點，邀請2人則獲2000個N點，以此類推。