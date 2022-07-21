藝人賈永婕自疫情爆發以來，經常為了幫各地爭取醫療資源而奔走各地，也因此被網友封為「防疫女神」，但沒想到日前卻遭到媽媽控訴棄養，並扯出舅舅利用媽媽失智意圖變賣母親名下房產等家醜。而此事件才經過短短幾天，今（21）日正逢自己48歲生日的賈永婕，卻突然在社群媒體上PO一系列與家人的對話截圖並「公開搶奶奶遺產」，再度掀起網友熱烈討論。

賈永婕在今日稍早於臉書上發文表示「生日一大早就在搶遺產」立即吸引眾人目光。她在文中表示，她與家人發現奶奶還有一個保險箱留在銀行，因此不久前偕同家人們一起去銀行領回，而裡面只有一件稀世珍寶，那就是爺爺在民國82年，也就是他74歲離世的那一年，親手用電腦製作給奶奶的一張情人節卡片，她認為「爺爺奶奶要留給我們的遺產是滿滿的愛」，沒想到家人們卻因此吵翻天。

在賈永婕公開的對話截圖中，只見她一開頭就表示「這個好珍貴，我們怎麼分」，接著堂妹就表示「每四年轉接保管？哈哈」，賈永婕則是拿出大姊的氣勢表示「我是老大我這邊先」並強調爺爺奶奶生前最疼愛的人是她，她與爺爺奶奶相處的時間也最久，甚至強硬表示「我讓你一輩子了，這次不讓」；最後雙方僵持不下，堂妹才認輸表示「今天你生日，那我先借你」，才讓這場「搶情書大戰」得以落幕。而網友看到後，也紛紛表示「好珍貴的粉紅泡泡」、「好可愛的爺爺，這的確是稀世傳家寶」、「爺爺好浪漫」、「好有愛的一家人」、「爺爺奶奶都好浪漫，這真的是珍貴的遺產」意外掀起話題。