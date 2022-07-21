大陸互聯網業者百度與大陸央視新聞聯合舉辦的2022百度世界大會21日在線上召開，百度發表多項科技新成果。

經濟通通訊社21日報導，本次大會上，百度最新AI（人工智慧）技術成果集中亮相，首發多個全球領先產品：基於自動駕駛技術的重大突破，百度發布無方向盤無人車Apollo、RT6，成本為人民幣25萬元，量產成本大幅降低至業界的十分之一；基於飛槳深度學習平台，百度在預訓練大模型領域取得重大進展，並與中國航天共同發表全球首個航天領域的大模型。

百度創辦人、董事長兼CEO李彥宏在大會期間，分享了自動駕駛、智慧交通、AIGC等領域的最新觀點。李彥宏指出，未來打無人車，要比現在打車便宜一半。他預期，未來的城市智慧交通，不僅要有「聰明的車」，還要有「智慧的路」。車路協同能有效解決安全、擁堵、碳排放等重要問題。

根據大會上披露的最新數據，百度智能交通方案已經在大陸50多個城市得到實踐和驗證，其中AI信控技術百度已經做到全球領先的位置。

李彥宏認為，以車路協同為基礎的智慧交通，可以讓通行效率提升15％～30％，推動GDP每年2.％～34.8％的絕對增長；隨著智慧交通的深入實踐，四年之內大陸的一線城市將不再需要「限購」、「限行」，而智慧交通系統有望降低90％交通安全事故。