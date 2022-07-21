法商施耐德電機台灣分公司21日宣布，遠傳電信與法商施耐德電機攜手合作，新一代TPKC遠傳雲端運算中心導入施耐德Ecostruxure IT解決方案，協助國內外企業涵蓋金融、證券、電子商務、OTT服務等業者迅速拓展業務，帶來嶄新價值，並實現智慧綠機房的轉型願景。

據指出，ESG浪潮當道，疫情讓企業加速轉型，遠傳近年來積極邁向淨零碳排，也期望幫助客戶實現兼顧數位與永續雙重轉型的未來。傳統機房在管理上常面臨缺乏電力系統及綜合儀表板的可視性、資訊分散仰賴人工巡檢等，加上IDC機房為電信產業耗能較大的領域之一，客戶期待的不僅是低能源、高效率的新一代未來機房，還有更智慧的機房管控。

遠傳表示，TPKC遠傳雲端運算中心是遠傳的第八座機房，也是首座取得Uptime Tier III認證的雲端資料中心。不僅導入節能減碳、智慧綠機房的設計，並採用施耐德電機Ecostruxure IT Advisor業界首款雲端式的資料中心基礎設施管理（DCIM）解決方案，協助客戶建構專屬服務平台。藉由智能管理平台運籌帷幄，清楚展現機房各項基礎設備的運行狀態。而其用電分析也協助企業統計碳盤查所需的資料。例如金融業為了因應法規要求，需定期提供電力、溫度相關的機房報表，而這套DCIM解決方案協助將機房於指定時段的狀態數據化呈現，自動產出趨勢、使用狀況等報表，省去傳統手動統計所需的人力及時間成本。

據指出，TPKC遠傳雲端運算中心也導入施耐德電機Data Center Expert的即時監控與告警功能，包含電量超用、斷電警示、機櫃溫度過高等告警，取代傳統機房的人力巡檢，不僅協助管理人員掌握機房即時的狀態，更能為客戶預先反應溫度、電力相關問題，避免任何營運中斷的風險或狀況發生，有效優化IDC機房值班人員10％的工作量，維運團隊也可提供客戶租用之機櫃等設備狀態的即時諮詢，提高整體營運效益。除了能接收施耐德電機智慧型排插的資訊，TPKC遠傳雲端運算中心DCIM系統也整合機房週遭的環境控管、電力等資訊，將資訊集中化管理，使管理人員能在遠端即時監控設備，並視需要採取管理措施，若有任何異常發生，機房人員也能在第一時間接收整合性告警，並爭取時效執行最佳化的處置措施。

遠傳指稱，「節能」是TPKC遠傳雲端運算中心的核心設計理念之一，此建築使用太陽能、導入Free Cooling自然進氣冷卻系統等行動，再加上確實計算電力使用效率（PUE）值也成為機房精準管理用電的關鍵。TPKC遠傳雲端運算中心的PUE值僅為1.46，遠低於傳統機房的1.7至2.0之間，大幅降低機房能耗，實現智慧綠機房的轉型願景。

遠傳企業暨國際事業群資深經理楊金祥表示，「遠傳內外兼修落實ESG，已將其內化為企業DNA。在邁向淨零碳排的進程中，我們更期待以自身經驗協助夥伴與客戶，在永續升級的道路上內化並落實ESG。TPKC遠傳雲端運算中心即是一個最佳範例。遠傳與施耐德電機的深度合作成功創造極高的能源使用效率，雙方共同成就新一代未來機房，不僅提升機房的智慧管理，更提供客戶DCIM的加值服務，攜手企業夥伴共同實踐智慧與永續的轉型，邁向淨零碳排的未來。」