總統府提供

國內疫情趨緩，蔡英文總統今天表示，台灣的經濟在疫情中穩健成長，呼籲臺商不只回臺投資，還可引介更多企業來臺投資，一起提升產業競爭力，讓臺灣在國際舞台上，持續發光發熱。

「世界台灣商會聯合總會第28屆回國訪問暨投資考察團」今天由世界台灣商會聯合總會總會長王德率領，與總統府國策顧問林見松等人，在僑委會副委員長徐佳青陪同下，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文感謝台商平時在海外工作打拚之餘，也努力為台灣做國民外交。她舉例，今年初俄羅斯入侵烏克蘭，世總朋友非常熱心，快速發起募款活動，集結海外台商的能量，一起來援助烏克蘭難民；為了協助台灣提升防救災能量，前幾天，世總剛捐贈一批消防儀器給消防署，她要再次感謝臺商朋友對臺灣的付出。

蔡英文強調，政府也會努力給海外台商更多的支持。這兩年多來，僑委會除了提出紓困方案，協助台商朋友度過疫情的挑戰，也持續結合產官學研的能量，協助臺商朋友的企業進行轉型升級，以及鏈結臺灣產業共同發展。

她說，台灣的經濟在疫情中穩健成長，受到國際評比的肯定。藉這個機會，她要邀請台商朋友不只可以回臺投資，也可以引介更多企業來台投資。讓我們一起提升台灣的產業競爭力，一起讓台灣在國際舞台上，持續發光發熱。