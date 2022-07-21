黃嘉千近期正常與其他演員一起參與舞台劇排練。（果陀劇場提供）

49歲黃嘉千和加拿大老公夏克立16年婚姻生變，消息曝光後，她僅在6日透過律師聲明證實離婚官司將開打，坦言「離婚的決定與過程非常艱難，這個決定也是很不得已」；消聲半個月的黃嘉千，明（22日）天將首度公開現身，出席她與曾國城、詹姆士、竇智孔、范乙霏、Alizabeth 娘娘等人主演的果陀劇場創團34週年大作音樂舞台劇《摘心米其林》總彩排記者會，而在離婚風暴中一度為她抱不平、發聲暗轟夏克立的好友竇智孔也是該劇演員，屆時亦將同台成為支持她的後盾。

《摘心米其林》劇中時空背景設定在二十世紀初西班牙塞維亞，當時西班牙大流感結束後，市長(Alizabeth 娘娘 飾)為恢復民生，舉辦名廚對抗賽及舞蹈大賽。主線由兩位餐館主廚（曾國城、詹姆士飾）角逐世紀名廚的榮耀，除令觀眾口水直流的廚藝對決外，另一支線則是由熱愛舞蹈的少女貝拉(范乙霏Albee 飾)，在不受眾人期待之下，如何秉持信念堅持夢想，最後成功圓夢站上舞蹈大賽的舞台。黃嘉千在劇中飾演費歐娜，是一間餐館的老闆娘唷，也是曾國城飾演的胡立歐苦追16年的對象。

果陀劇場表示，黃嘉千近期都非常敬業地正常參與排練，完全沒有請假，明天記者會她也會跟其他演員一起受訪為戲宣傳，至於家務事的部分，她則不便受訪，希望媒體體諒，讓她把專注力放在戲劇演出與宣傳上。

黃嘉千與夏克立爆出婚變、正進行離婚官司後，陸續又被爆出夫妻倆長期為錢而吵，女方還受到暴力對待，竇智孔更在臉書意有所指直接開罵「下課粒是垃圾」；而夏克立友人也公開替他抱屈，控訴黃嘉千冷暴力對待等5大罪狀，認為在台灣就是外配弱勢，「錢都在老婆那邊，而伴侶用人脈跟語言的強勢，操弄他的一切」，盼台灣司法能公正處理兩人離婚官司。

與黃嘉千因合作舞台劇建立好交情的郎祖筠，也PO出一張天秤和法官槌的照片，寫道：「『真相』到底是在激動亂噴的『友人』爆料裡，還是在默默關心、隱忍不發友人們手上的證據中呢？讓我們繼續看下去」，透露了黃嘉千周遭朋友其實有掌握證據，只是選擇不發出來。這場異國婚姻離婚風暴，已成為羅生門。

果陀劇場《摘心米其林》是一齣結合美食、音樂與舞蹈的音樂舞台劇，充滿異國風情，由華人重量級導演梁志民、協同劇作家陳樂融擔任編劇及作詞、及音樂製作人陳國華負責作曲，三人巧手將西班牙在地美食、音樂與舞蹈一一呈現，期盼以熱情歌舞、絢麗繽紛的舞台氛圍，在疫情時期讓每位觀眾，在劇場內完全的放鬆心情享受生活的每一刻。本劇由曾國城、黃嘉千、竇智孔、范乙霏Albee、詹姆士以及嗆辣系網紅 Alizabeth 娘娘 等黃金陣容聯袂主演，將於07／22-24 臺北表演藝術中心 大劇院 （2022北藝開幕季）、07／30 臺南文化中心、10／22-23 新竹竹北演藝廳、10／29-30 高雄文化中心至德堂登場。