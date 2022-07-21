TADD台灣酒駕防制社會關懷協會今（21）日舉辦「我國酒駕防制相關研究專業論文獎」頒獎典禮，共7篇論文獲獎。獲獎者從治療時間長短、手機行動支援系統、人口學、益生菌的使用等各種面向，討論如何有效防制酒駕，獲得頭獎的醫師更建議司法單位裁定酒駕者治療時間至少需要4個月。

協會理事長陳喬琪表示，酒駕防制是國家公共安全的議題，政府需要更積極投入酒駕防制的「基礎建設」，包括：第一，國民教育；第二，威懾性法令的立法與執行；第三，酒癮酒駕者的治療、刑責、專責羈押、緩刑觀護等作為；以及第四，大眾媒體傳播。協會2015年就辦過一次酒駕研究論文甄選，這次又獲得義美食品公司贊助，得以再次舉辦論文獎，共選出第一到三名共3篇績優獎，以及佳作4篇。

中國醫藥大學附設醫院主治醫師鄭婉汝論文〈與酒精治療介入後酒駕再犯之相關因子：一年追蹤研究〉獲得頭獎，她研究231位有酒精使用問題者，結果發現接受超過4個月治療者的1年再犯率是8.6％，且精神症狀及飲酒行為有顯著進步；而治療不到4個月者的1年再犯率是20.7％，差異2、3倍。因此她從實證研究出發，建議司法單位裁定治療時間至少需要4個月。

第二名是新竹清華大學藝術學院學士班助理教授游創文的〈行車安全確認：探討如何引入觀護效力來設計能有效降低酒駕再犯風險之手機行動支援系統〉，借用數位科技，記錄酒精使用行為和提醒緩起訴個案在開車前評估其是否還受酒精影響。第三名是台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區主治醫師郭彥君，探討〈酒駕初犯的汽車駕駛與機車騎士兩者在其人口學及飲酒概況的差異〉。

獲得佳作獎的衛福部桃園醫院主治醫師兼主任王紹丞，則指出酒精成癮跟腸道細菌群的關聯。他表示，喝酒會損害腸道，進而讓有害的細菌穿透腸道，影響中樞神經，因此補充益生菌，增加腸道中的益菌，可提高輕度酒精性肝炎患者的肝臟相關酶水平，有益於治療憂鬱跟焦慮等精神藥物的效果。

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