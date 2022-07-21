苗栗造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場爭議不斷，反坤輿自救會跟業者21日清晨爆發流血衝突，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘也發聲明，對於坤輿暴力對待鄉親也表達強烈譴責，並指他也立即親赴現場聲援撫慰鄉親，與鄉親站在捍衛家園的同一陣線。

謝福弘說，對於坤輿掩埋場業者21日凌晨強勢進場，暴力衝撞造成龍昇村抗爭鄉親多人受傷，他表達強烈譴責。他自己長期服務於農政水利單位，深知水源對農民作物影響極鉅，而龍昇池灌溉大潭就緊鄰坤輿掩埋場，他絕對反對設置坤輿掩埋場到底。

謝福弘表示，也多次嚴正聲明，自始自終堅決反對造橋設置坤輿掩埋場，並早在110年10月份，就已經簽署由反坤輿自救會提出的「撤回坤輿科技廢棄物掩埋場的設置許可」的同意書，至於坤輿科技廢棄物掩埋場幕後推手是誰、誰不敢表態、不敢簽署反對設立同意書，苗栗鄉親都知道，不是有心人混淆視聽、顛倒黑白、模糊焦點就能欺騙苗栗鄉親。