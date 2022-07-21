經濟部於21日在高雄衛武營國家藝術文化中心，舉辦「祈福的瞬間，夢想的開始」LED許願樹啟動儀式，在 5G 及 AIoT 的加持下，將科技結合藝術，是全球第一棵提供民眾科技互動的許願樹，活動期間從21日至9月25日，只要到衛武營國家藝術文化中心，民眾都可以體驗與許願樹互動。

祈福許願樹打造了3個第一，首先是樹幹部分，攤平後共有105吋，上面鑲嵌了81萬顆的mini-LED，間距僅有1.875mm，是目前台灣最大的小間距曲面顯示器，樹冠加上樹幹部分，共有5個大型曲面顯示器，是台灣第一個整合多個大型顯示器的樹型展示裝置，更是第一棵提供民眾科技互動的許願樹，只要透過LINE，就可以上傳圖片與文字做祈福，跨過了時間與空間的限制。

經濟部技術處處長邱求慧表示，這次運用了科技結合了在地人文藝術，設計理念也是依照鳳山在地的市樹鳳凰木做為藍圖，開發了象徵希望的鳳凰許願樹，希望未來可以將這些創新科技與技術深耕落地在高雄，透過不同的產業做結合、共創，找到更多元的應用，讓科技更生活化和在地化。

衛武營藝術總監簡文彬指出，衛武營積極發展南台灣的表演藝術環境，讓生活與藝術做結合，接軌國際，而透過祈福許願樹能夠襯托科技的溫暖與趣味性，希望能深刻地貼近人心，也期待南台灣在科技與人文的帶動下，能讓產業更蓬勃發展。