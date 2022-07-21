中央流行疫情指揮中心指揮官由原衛福部醫福會執行長王必勝接任，有親綠臉書粉絲頁指國民黨台北市長參選人蔣萬安批王有小三「德不配位」，藉以批蔣的祖母也是小三。蔣辦議題小組召集人黃子哲今回擊，「英爪網軍公然製造假消息」。

黃子哲表示，蔣萬安從未對王必勝接防疫指揮官一事發表評論，「峰狂打臉94爽」與「查理碎碎唸」臉書粉絲頁「不約而同」以無中生有、惡意造謠、張冠李戴方式指控蔣，已是公然製造假消息奧步，還藉此進一步人身攻擊，可惡至極。

黃子哲說，「峰狂打臉94爽」粉專挺綠打藍立場鮮明，宛如民進黨側翼；「查理碎碎唸」粉專則是由一位吳傳立經營，是蔡英文總統創設的「想想論壇」專欄作家，難道這幕後黑手就是蔡英文總統？

黃子哲更質疑，莫非蔡總統力挺前衛福部長陳時中選台北市長的起手式，就是叫旗下的網軍當打手，對陳的對手蔣萬安發動這種低級又卑劣的惡意攻擊？網軍頭子蔡英文應該出來說清楚講明白。

黃子哲也提醒，「峰狂打臉94爽」與「查理碎碎唸」回頭是岸，好好重新做人，別再當塔綠班的「英爪」，呼籲盡快更正、撤文並道歉，否則就等著面對法律責任。