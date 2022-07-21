壽險業淨值縮水的情況有多嚴重？根據公股金控第一金旗下第一金投顧所出具的最新評估報告，壽險業的淨值，可能在今年第二季比起第一季，再縮水8,492億至1兆2,898億元，淨值比更將創下2018年以來的新低水準，使多家壽險公司均將面臨現金增資的壓力。

這份評估報告的統計與分析也顯示，壽險公司的淨值比在2021年第四季來到最高點，達8.2％，不過隨著美國聯準會升息加快、幅度加劇之後，淨值比猶如坐溜滑梯，從8.2％到今年5月已滑到4.94％，6月可能將再創新低，破2018年以來的水準。

潤泰新、潤泰全被南山人壽投資拖累，導致淨值受重創，近二日受到市場高度矚目，對此第一金投顧也在21日發布以「潤泰新、潤泰全Q2淨值預估」為題的最新報告給客戶，並且點名，倘若依照七大壽險公司在今年首季的財報，對利率、價格、匯率風險進行試算，則第二季，七大壽險公司的淨值，都有雙位數的跌幅，其中以南山人壽、台壽、中壽的淨值縮水幅度最大，分別縮水69％、57％、50％，至於國泰、富邦、新壽、三商壽，則預期分別縮水39％、37％、16％、12％，倘若不增資的話，南山人壽及三商壽的淨值比，甚至會觸及到金管會所畫出的3％警戒線。

第一金投顧這份報告並以潤成控股南山人壽，以及潤泰集團旗下各公司交叉持股的股權架構來分析，由於潤成控股持有89.55％的南山人壽股權，而潤泰全持有潤成控股23％、持潤泰新25.7％，另外潤泰新持有潤成控股25％、持有潤泰全11.67％，在上述複雜的交叉持股關係之下，所設算出第二季潤泰全的淨值會虧損8.52億元，潤泰新的淨值也會減少78％，但仍有156億。