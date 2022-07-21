立法院長游錫堃率朝野立委出訪捷克，今在參議院議長韋德齊陪同下，拜訪前議長柯佳洛的夫人，一同追悼已逝的柯佳洛。游錫堃表示，柯佳洛過去為了支持台灣原訂訪台，未料遭遇中國壓力在2020年過世，但柯佳洛帶給捷克及台灣人民的勇氣，超越我們能夠想像的，他要藉此表達感謝。

游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、萬美玲等人訪問捷克。他表示，今天在韋德齊陪同下，見到柯佳洛前議長夫人跟千金，並與訪團成員及全體參議員一起向柯佳洛前議長獻花致意。

游錫堃說，他的心情既感傷又感動，因為一想到柯佳洛前議長為了要支持台灣，原訂訪台，未料遭遇來自中國的壓力，在2020年過世，就覺得萬分哀傷。但在看到我想念了2年之久的柯佳洛遺孀跟千金，就又像看到台灣永遠的好友一樣，終於夙願得賞，相當感動。

游錫堃強調，柯佳洛不畏懼強權的欺壓想要訪問台灣，以實際行動力挺台灣，他永遠都會是台灣懷念的熱愛自由民主的巨人；而柯佳洛帶給捷克及台灣人民的勇氣，已遠遠超越我們能夠想像的，並帶領著我們完成許多夢想，謝謝柯佳洛。