潘男擔心同事賴女叫車危險，害賴女吃上6000元至1萬5000元罰鍰。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

潘男2同事因未善盡勸阻責任依規定開罰6000元至1萬5000元罰鍰。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市日前32歲潘姓男子與同事31歲賴姓女子、47歲李姓男子在公司吃宵夜至深夜，當準備散會時，潘男覺得賴女獨自搭車危險，加上自認只喝一點酒，意識清醒，便提議載2人返家，不料等紅燈時停在機車停等區遭眼尖巡邏員警發現，攔查後酒測值0.26超標遭移送法辦，後座賴女、李男因未善盡勸阻責任也遭開罰。護花「駛」者當不成，還害同事慘遭開罰。

在營造公司上班的潘男，昨天下班後，和同事賴女、李男3人與其他同事相約下班後在辦公室飲酒吃宵夜，聚會到20日凌晨3點結束。在散會時，潘男見賴女想叫車返家，擔心時間太晚讓她獨自搭車太危險了，又認為聚會時自己只喝了1、2杯啤酒，意識還算清醒，便主動提議當護花「駛」者，送賴女、李男返家。

新興分局五福二所員警凌晨3時20分在巡邏時，經過五福二路和復興二路口，見到潘男將車停在機車停等區等紅燈，員警立即上前攔查，潘男將車窗搖下後，員警聞到他身上散發酒味，要求他停靠路邊下車接受酒測。

潘男酒測值達0.26超標，潘男得知要被移送時還向員警哀求改拒測讓其返家，遭到員警無情拒絕，另外潘男酒駕，同車賴女、李男並未勸阻，未善盡勸阻責任依規定開罰6000元至1萬5000元罰鍰。潘男護花「駛」者沒當成，除了自己依公共危險罪移送外，也害同事吃上比計程車費貴上數倍的罰鍰。

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