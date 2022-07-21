員警用安全的包裝繩，先將ALA牽制住，以免再度走失。(民眾提供)

2歲多的純種狼犬「ALA」貪玩趴趴走！55歲飼主丁姓民眾發現ALA不見，懷疑遭竊報警，大雅派出所獲報不敢掉以輕心，請線上巡邏網巡視大林路一帶；隔天警員鐘盛飛、林語喬發現ALA蹤影，用安全包裝繩先將牠牽制住，再由鐘員無畏30公斤重量，一把抱起平安帶回車上，由飼主丁姓民眾帶回牠溫暖的家。

警方指出，大雅派出所於日前凌晨2-4時接獲報案，稱於大雅區大林路163巷附近，有純種狼犬疑似遭竊，警方立即趕往現場，飼主丁姓民眾稱狼犬的名字叫「ALA」，兩歲五個月、個性很親人，且擁有純正血統書，擔心被有心人士盯上而請求警方協助。

警方調閱監視器後，發現ALA可能自己貪玩跑出家門，翌日請線上巡邏網巡視大林路一帶，直至大林路182巷附近，警員突然發現前方有個黑影晃過，定睛一看是ALA悠悠哉哉地在車道中閒晃；警方為避免往來車流影響安全，立即下車引導ALA離開車道中。

員警用安全的包裝繩先將牠牽制住，再由鐘員無畏30公斤的重量一把抱起平安的帶回車上，通知丁民至所領回，讓ALA終於能放下戒心，開心搖尾巴跟丁民返家。大雅派出所長賴克溫說，飼主在帶毛小孩散步時應使用牽繩，回家時也要注意大門是否關妥，以免趁著主人不注意跑出去。