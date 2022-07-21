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中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增25,171例COVID-19確定病例，分別為24,907例本土個案及264例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。

今增24,907例本土，為11,239例男性、13,647例女性，21例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,365例)，臺中市(3,115例)，臺北市(2,677例)，桃園市(2,520例)，高雄市(2,517例)，臺南市(2,024例)，彰化縣(1,151例)，屏東縣(759例)，新竹縣(693例)，苗栗縣(644例)，雲林縣(643例)，新竹市(594例)，宜蘭縣(543例)，嘉義縣(529例)，南投縣(452例)，花蓮縣(407例)，基隆市(381例)，臺東縣(326例)，嘉義市(245例)，澎湖縣(168例)，金門縣(133例)，連江縣(21例)。

另今增74例死亡，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月22日至7月19日，死亡日期介於5月22日至7月18日。

較特殊死亡個案包含一例3歲男童，本身有發展遲緩病史，從7月12日起發燒至40度，並有腹瀉、食慾、活力下降等症狀，當天即送至急診，發現血壓偏低、呼吸急促且有胸凹現象，採檢PCR確診，7月13日病況惡化轉至加護病房，給予瑞德西韋、免疫球蛋白治療後，仍不幸於7月17日因多重器官惡化過世，為國內首例因急性心肌炎與新冠病毒感染死亡的兒童。

今增264例境外移入，為148例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例)、加拿大(4例)、泰國及德國(各3例)、土耳其、阿拉伯聯合大公國及日本(各2例)、西班牙、紐西蘭及英國(各1例)移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,362,227例確診，分別為17,656例境外移入，4,344,517例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,392例COVID-19死亡病例，其中8,377例本土，15例為境外移入。