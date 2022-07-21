網通大廠智邦(2345)今(21)日舉行竹北AI園區奠基典禮，以落實深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為目標，將竹北AI園區定位為智邦集團全球創新中樞，串聯先進技術、優質研發、智慧製造、永續理念，此AI園區預計未來將更有利於智邦研發資源緊密結合，成為新產品導入基地。

智邦董事長林明蓉表示，參與本次新竹縣國際AI智慧園區前瞻計劃，是智邦重要的里程碑，也是智邦大家庭的喜事，看似簡單的建築設計，其實已經在設計的過程中，模擬過複雜而細膩的空間多功能的組合，滿足隨著未來時間的推移，所需要的空間功能和型態。

智邦竹北AI園區的設計概念，展現在整棟建築物的空間設計上，其中包括所有樓層隔間設計都可快速拆解重組，大幅提升使用彈性；透過折疊式的空間利用概念，可測試不同規模的智慧製造場景；而一樓的開放區域，將成為智邦與社會公眾共享新興科技應用的實境場域。

智邦竹北AI園區將與研發資源緊密結合，成為新產品導入基地，開發創新製程、建立先進測試驗證環境、快速打樣試產流程，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。並以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，以竹北AI園區為先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化智邦全球供應鏈運作韌性。

智邦今年營運三大主軸為加快訂單去化、提升生產效率、降低庫存水準。智邦下半年在全球網路升級潮帶動下，有利於交換器出貨持續暢旺，後續400G交換器是智邦重要成長動能，加上企業級網絡、電信級網路接單出貨暢旺下，整體成長動能可期，後續隨著產品切換，400G交換器到2023年會到營收占比雙位數。