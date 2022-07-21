國民黨台北市長參選人蔣萬安赴台北花市體驗插花。（張芷瑜攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安21日前往內湖花市參觀，受訪時證實，立委李貴敏、李德維將出任競選團隊發言人。隨後蔣萬安也炮轟民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊是「防疫破口隊」，有的人要大家不戴口罩，有的人要大家積極染疫，這樣的用人沒在乎在地鄉親感受。

蔣萬安21日上午前往台北花市，公布延攬李貴敏與李德維擔任發言人，蔣表示，兩個人都是他很好的同事，一起並肩作戰，李貴敏是專業的律師，長期協助企業、新創公司團隊相關法律諮詢；李德維則關注教育議題，熟捻文化政策，有他們加入發言人團隊，未來對外溝通會更順暢，也能充分代表團隊表達立場。

對於大安文山報准的參選人曾獻瑩，兩年前公開反對蔣，現在又說要幫助蔣，會不會怕他再扯後腿，蔣萬安則稱，和黨內同志都是夥伴，當然並肩作戰，也會對議題有不同看法，彼此交換意見，現在共同目標，就是面對年底選戰，全力拚勝選。

競選總幹事懸缺一事，蔣萬安解釋，希望納入各方力量，一起參與團隊，大家都是台北隊，與其快速急救章找人進團隊，重要的是找什麼人進團隊。

蔣萬安也炮轟，「陳時中的競選團隊就是防疫破口隊」，有的人要大家不戴口罩，有的人要大家積極染疫，有的人協調開3＋11協調會，有的人甚至呼應政府作為，沒有做好準備就要大家共存，有人不替萬華人說話，這些完全傷害在地民眾感情，這樣的用人沒有在乎在地鄉親感受，找適合的人進團隊是最重要的。

此外，陳時中昨被問到為指揮中心防疫團隊打幾分，自評75至80分的成績，蔣萬安直言，「陳時中的防疫成績就是不及格」，不管從3＋11拿不出會議紀錄，到疫情爆發阻擋民間採購疫苗，讓台北市民大排長龍買快篩試劑。

蔣萬安也說，陳在快篩陽即為確診要即刻投藥，還跟地方政府大打口水戰，政府完全沒做好任何準備，就放任民眾與病毒共存，他直言，陳時中應該問因為染疫不幸離開人世的8000多位民眾家屬，如何幫他打分數。