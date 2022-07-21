美國眾議院議長裴洛西原本傳出8月規畫造訪台灣，但美國總統拜登卻表示「軍方認為現在不是好主意。」外交部今天表示，台美雙方互信良好，溝通管道暢通。目前並沒有接獲裴洛西訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。

裴洛西原定今年4月訪台，但因染疫取消行程，英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，裴洛西規畫8月造訪台灣，展現對台灣的支持。若能成行，將是25年來首度有美國眾院議長訪台，但報導也引述知情人士的說法表示，白宮曾對裴洛西此行表達關切。

對此，拜登在美東時間20日被問到裴洛西訪台一事時表示，「軍方認為現在不是好主意」，並提到他在未來10天內將與習近平會談。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會回應媒體詢問時表示，外交部注意到美國拜登總統於美東時間本（7）月20日就有關拜習通話及外傳聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台時間點的相關發言。

外交部強調，台美雙方互信良好，溝通管道暢通，我方一向密切關注美中高層互動情形，也已經就此與美方保持聯繫，並將持續關注。

至於對美國國會議員的邀訪，她說，這一向是外交部及駐美代表處長期的重點工作，但目前外交部並沒有接獲裴洛西議長訪台的確切訊息，也沒有進一步評論。