70歲武打巨星洪金寶近年身體健康狀態都成為焦點，而他和韓籍前妻曹恩玉育有三子一女，大兒子洪天明繼承老爸衣缽出道當藝人，還娶了香港小姐亞軍周家蔚，近日洪天明跟上潮流上直播賣貨，遭網友狠酸丟光爸爸的臉，洪天明則回應自己不偷不搶，靠自己的力量謀生，「老爸不會罵我的」，一句話堵住酸民的嘴。

48歲的洪天明過去是TVB旗下藝人，但或許是星二代壓力太大，洪天明的星路平平，代表作是曾參加遊戲節目，被封為「獎金獵人」，並演出過電影《新警察故事》、《葉問：終極一戰》、《拆彈專家2》。

洪天明最近改去直播賣貨。（圖／翻攝自星探狗微博）

2012年洪天明和港姐亞軍周家蔚舉行世紀婚禮，現場眾星雲集，成龍、劉德華、張學友都受邀出席，未料2017年洪天明被八卦媒體拍到帶女性進飯店，還疑似手勾手，對此，正宮周家蔚表示：「純粹一場誤會，是當天喝酒醉！」，洪天明則承認緋聞惹老婆不開心，之後會謹言慎行，而周家蔚後來曬出全家人照片，間接承認已原諒老公，和好如初。

洪金寶近年健康狀態備受矚目。（圖／中時資料照片）

近日洪天明上直播賣貨，表示為此請了教他中文發音的老師，一小時要學費300元人民幣（約1328元台幣），並在杭州定居，房子租金每月要4000元人民幣（約17708元台幣），希望大家可以看到他的誠意，但網友不領情，紛紛虧他說：「洪金寶有30億，你爸不給你錢嗎？」、「來杭州定居了？」，更有人認為他身為洪金寶的兒子，不該淪為直播主，而洪天明大方表示：「我賣貨一不偷、二不搶，我老爸非常支持，我自力更生養家，老爸不會罵我的。」讓酸民頓時無話可說。