民眾黨新竹市長參選人高虹安上網路節目時表示，昨在新竹馬偕做PCR，剛才收到通知已經確診。（截自震傳媒YouTube頻道）

民眾黨新竹市長參選人高虹安21日中午上網路節目，主持人黃光芹說，高虹安原本要到現場，但臨時改成線上，高虹安則自曝，昨天有喉嚨不舒服，但快篩兩次都是陰性，也在新竹馬偕做PCR，剛才收到通知已經確診。

高虹安連日來有許多公開行程，昨天下午原本預計出席宣明智董事長的新書發表會，但臨時因為身體不適，也取消出席，今上網路節目時，在節目一開頭高虹安就表示，昨天喉嚨怪怪的、不舒服，原以為最近是因為說太多話，以為是聲帶發炎，昨天也去做PCR，剛收到通知確診。