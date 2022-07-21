台北市政府日前爆發PTT網軍疑雲，市議員陳怡君21日公布局處使用PTT流量排行榜，前10名當中北市工務局所屬單位包辦3名，第1名由大地工程處拿下，年流量高達9.13GB，她質疑公務員整天掛在PTT上恐怕是在監看網路發文，要護航市長柯文哲政策、罵議員，甚至成為柯市府網軍。工務局長林志峯回應，將宣導同仁上班時間以公務為重，盡量別使用PTT。

工務局今早赴議會工作報告，陳怡君提出由資訊局提供的「PTT發文事件發文調查報告」指出，自去年7月到今年6月，市府共有65個局處單位有連上PTT產生流量的紀錄，其中前10名分別是大地工程處9.13GB、會展產業發展基金會8.16GB、捷運工程局7.92GB、法務局7.87GB、就業服務處5.62GB、環境保護局4.94GB、公園處4.83GB、都市更新處3.83GB、都發局3.7GB、新建工程處3.13GB。

陳怡君指出，大地工程處跟會展基金會最為誇張，流量高達9GB和8GB，由於PTT介面僅連通字串訊息，不像一般網站含有影音、圖片內容，所以只要一個帳號有達到1GB的流量，就等同「每天都掛在上面閒晃貼文」。

她表示，除了大地處跟會展基金會以外，流量超過3GB的部門幾乎都由工務相關單位的局處包辦，痛批修馬路的、挖捷運的、蓋社宅的通通都有份，市府螺絲到底是鬆到什麼樣的程度。

陳怡君更質疑，整天掛在PTT上，恐怕是在監看網路發文，隨時要護航柯文哲政策、罵議員，甚至成了柯市府網軍，炮轟這就是柯文哲縱容文化造成上梁不正下梁歪，導致害群之馬有僥倖心理，肆無忌憚肆群起效尤，做出違悖職場倫理的不良示範。

對此，林志峯回應，由於部分同仁在學生時代已有上PTT習慣，每天上班開電腦就連上PTT，導致一直在計算流量，雖然市府未禁止使用PTT，但會宣導上班時間以公務為重，盡量別上PTT。

大地處長池蘭生說，有請資訊局協助了解哪位同仁使用PTT流量最大，但資訊局「只查不法、不查水表」，將向同仁宣導上班時間禁上PTT。