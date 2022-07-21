台南市善化警分局偵查隊小隊長黃文志涉嫌包庇妻子吸毒案，台南地檢署帶回8人偵訊，因黃員認罪，21日凌晨零時許獲5萬元交保，台南市警察局隨即宣布將他改調制服巡佐，擔任非主管職務。

50歲的黃文志擔任警職，大多從事刑事工作，歷任麻豆、刑大與善化各警分局，從偵查佐幹到小隊長。37歲崔女年輕時有吸食海洛因紀錄，仍與黃文志結婚近20年，2人育有1女已成年。

台南市警5分局去年7月調查1件毒品案，鎖定藥頭電話，意外發現崔女與藥頭通話，內容提及有警察介入其中，全案交由台南地檢署與廉政署另外開案偵辦。

南檢與廉政署、警5分局20日上午行動，搜索善化偵查隊，查扣一大批證物，另帶回包括小隊長黃文志、崔女與其他6名藥腳、證人，但未查獲毒品。南檢仍以黃員包庇妻子吸毒的毒品罪嫌，將他帶回偵訊，驚動警方緊急發文自清，強調純屬黃員個人行為，並未涉及其他同事。

崔女驗尿呈陽性反應，黃員則為陰性，南檢漏夜偵訊追查黃員是否進一步涉案，善化警分局繃緊神經，緊盯黃員會遭羈押或交保。

直到21日凌晨零時許，他認罪坦承「知道妻子在吸毒」，檢察官依照違反毒品危害防制條例第15條第2項的包庇施用毒品罪嫌，認無羈押必要，以5萬元交保候傳，崔女1萬5000元交保。

台南市善化警分局21日上午做出處分，將黃員從偵查隊小隊長一職，改為制服巡佐，調任非主管職務，以此維護警譽。

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