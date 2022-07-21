高雄市左營區蓮池潭因帆船翻覆，造成2人死亡，高雄市長陳其邁21日對此表示遺憾與痛心之外，他說，在去年12月已經公告水域活動相關規定，民眾從事活動要注意相關安全，包含全程穿上救生衣，確保安全。

陳其邁上午出席興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案簽約儀式，對於蓮池潭的教練與學童溺斃意外，他表示，昨日就下令，要連夜搜尋，於21日清晨找到教練遺體。

陳其邁表示，此事令人感到心痛與遺憾，責成市府的各單位，以此事件為教訓，希望檢討相關措施，在維護開放水域的同時，也能確保使用者的安全，尤其是相關規定。市府去年12月已經公告水上活動相關規定，民眾從事活動要注意相關安全，包含全程穿上救生衣，確保活動安全。

至於興達漁港BOT案，陳其邁說，參與的廠商看好興達漁港優越的地理位置與開發前景，採促參民間自行規畫BOT方式，計畫5年內投資24億元，完成興建3座修造船廠與95席遊艇碼頭。