豐原醫院腸胃科醫師林明賢，為黃男進行「內視鏡黏膜下剝離切除術」畫面。（豐原醫院提供）

一名68歲的黃姓男子，因便祕2到3個月，前往衛福部豐原醫院肝膽腸胃科就診，經糞便潛血篩檢呈陽性反應；經醫師林明賢評估後安排大腸鏡檢查，發現大腸內有瘜肉病灶約4公分大。林明賢指出，經醫療團隊討論後安排住院，並接受「內視鏡黏膜下剝離切除術」，透過病理切片檢查結果，所幸瘜肉未發展成癌細胞，實屬萬幸。

豐原醫院腸胃科醫師林明賢說，部分民眾或許早已罹患大腸直腸癌，可能因許多因素而遲遲未到院篩檢或檢查，延誤診斷以致病情惡化才就醫，錯過了及早發現、及早治療的黃金時機。國外研究指出，在2020年因延遲診斷的大腸直腸癌病人，在未來的五年可能比以往增加15％的死亡率。

腸胃科主任何明印表示，疫情期間，綜合考量避免非急迫性的醫療處置，相對於罹患大腸癌的風險，建議50至75歲的民眾可配合國健局兩年一次的「大腸癌糞便潛血篩檢」。高風險族群如大腸癌家族病史者，未滿50歲可利用豐原醫院提供的「醫病共享決策工具」，決定進行糞便潛血篩檢或進一步接受大腸鏡檢查。

豐原醫院強調，曾罹患有大腸瘜肉、有血便症狀、排便習慣改變、體重驟減的民眾，則建議接受大腸鏡檢查。為及早診斷、及早治療，防疫當下也呼籲大眾多多參與「大腸癌糞便潛血篩檢」！