高雄市苓雅分局成功路派出所19日凌晨執勤時，發現一部自小客車駕駛人未繫安全帶，上前攔停盤查，駕駛葉姓男子不斷跳針，遲遲無法答出車主為何人，在員警盤查時聞到K味從車裡飄出，在逼問下，葉男才罷休，主動讓員警盤查車內，員警在自小客車後座查獲毒品咖啡包共21包，k盤一個，依違反毒品危害防制條例將葉姓男子移送偵辦。

員警在苓雅區四維四路執勤時，發現一部自小客車駕駛人未繫安全帶，於是上前攔停盤查，面對員警詢問車主是誰時，葉男不斷跳針說「不是贓車啦，是贓車我還會開得這麼囂張嗎」，但卻遲遲無法回答出車主為何人。

員警在與葉男談話的過程中，聞到陣陣K味從車裡飄出，面對員警詢問，葉男矢口否認有吸毒，但在警方鍥而不捨的追問下，葉男才同意讓員警盤查車內，並搜出毒品咖啡包21包，k盤一個，葉男坦承K盤、咖啡包等違禁品為他所有，毒品咖啡包經檢驗呈現三級毒品陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例將葉姓男子移送偵辦。

苓雅分局呼籲，吸食毒品使人成癮，切勿因好奇心驅使而嘗試吸食。苓雅分局將持續加強查緝毒品，毒品案件向上溯源，強力掃蕩毒品，打造「無毒」社會，提供市民安全優質的生活環境。

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