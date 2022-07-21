王琄有「國民媽媽」之稱，現實生活中其實沒有當媽媽的經驗。（鏡新聞提供）

實力派演員王琄曾拿下3座金鐘獎肯定，她同時身兼作家、戲劇指導，相當多才多藝。她日前受邀上納豆（林郁智）主持的藝文節目《誰來演戲》，節目一開始，納豆就自曝：「今天是訪問我的老師！」原來王琄曾經擔任師大附中的話劇社指導老師。

王琄當年不但當老師、寫劇本，還欽點納豆擔任男主角，她忍不住問納豆：「你都不好奇當時我為什麼選你當男主角嗎？」怎知納豆搞笑回：「當時我覺得理所當然呀，因為我就是帥！」逗得王琄笑不停，說：「就是覺得你有一個矛盾的氣質，你看起來很歡樂，可是你有一個內在的憂愁。」精準剖析，讓納豆點頭如搗蒜，直呼：「王老師真的很厲害。」

王琄從未真正當過媽媽，因為偶像劇《王子變青蛙》中的媽媽角色為大眾所知，更以媽媽的角色獲得金鐘獎肯定，因而有「國民媽媽」之稱。王琄說：「正因為沒有當過媽媽，所以沒有成見。沒有對媽媽的既定印象，所以媽媽的各種面向我都可以嘗試。」聽到這席話，讓一旁的納豆盡是佩服的眼神。

王琄早期耕耘舞台劇，並且參與多部經典電影的演出，之後跨足小螢幕，近期不少叫好又叫座的偶像劇都看得到她的身影，爐火純青的演技有目共睹，她說：「所有的角色都是從『腳』開始，像是在演《再見，忠貞二村》時，我都會提早到現場，用角色的方式散步。」

王琄還在《誰來演戲》節目中挑戰飾演一位既憤怒又無助的母親，不論是眼神還是細微的肢體動作，都讓人忍不住拍手叫好。訪談將於周六（23日）晚10點30分於MOD 508台及YouTube播出。