美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯日前提出警示，指稱中國大陸正研究俄烏戰爭做為攻台參考。外交部今天坦言，外交部的評估與拜登政府有許多共同之處，雙方也持續進行密切協調合作，以維持台海的和平與穩定。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，伯恩斯本月20日出席「亞斯本安全論壇」接受媒體專訪時指出，美方認為中國正從俄國入侵烏克蘭戰爭汲取經驗，以做為如何及何時侵略台灣的參考，且不能低估中國國家主席習近平要攫取台灣的決心。

她說，面對中國近期對台灣日益加大的複合式威脅，外交部的評估與拜登政府有許多共同之處，雙方也持續進行密切協調合作，以維持台海的和平與穩定。

歐江安指出，台灣直接面對中國在軍事安全、經濟脅迫、灰色地帶攻勢等全方位威脅，我方不會冒進，但也絕對不會屈服。

她強調，台灣有高度自我防衛的決心與能力，我國政府持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全。我國也會持續深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全及印太區域的和平穩定與繁榮。