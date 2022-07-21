男童身上有多處傷痕（民眾黨團提供）

男童身上有多處傷痕（民眾黨團提供）

民眾黨立委賴香伶（右）21日舉行「驚爆！桃園市無良私幼集體虐童」記者會，受虐幼童家屬（左二）出面控訴桃園龍潭區一家幼兒園老師集體施虐幼童。（姚志平攝）

桃園私立幼兒園爆出虐童案件，有老師因情緒控管不佳，將幼童打得滿身瘀青，甚至有人看見還關門幫忙掩護。民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶今偕同受害者家屬召開記者會，提出六大訴求避免此類案件再度發生，家屬也表示希望幼兒園能全面檢討幼兒安全，並督導老師情緒管理。

男童母親於記者會淚訴，她原本相當相信老師專業與政府評鑑制度，豈料「全國教保網」上無裁罰紀錄的優良私幼，竟發生令人痛心的虐童事件。男童母親表示，起初跟幼兒園聯絡時，班導師說明是因為小孩頑皮才不小心太大力，但與身上傷痕明顯對不起來；隔天到校反應時，院方起初隱瞞，只給看與案發過程不相干的監視器畫面，直到去警局備案才看到案發時的監視器畫面，並看到小孩在眾人圍觀之下被虐待。

男童母親沉痛表示，她本可以不回應整件事，但老師承認情緒控管不佳、並且還有其他孩童也曾遭受虐待，被帶至監視器無法拍到的角落體罰；她表示自己的小孩已經帶出到安全的環境，但其他孩子呢？「我好擔心他們的安危！」男童母親說，目前小傑已經被帶至醫院進行心理輔導，但他已經對身邊愛他的人失去信任，半夜還會做惡夢、大叫，完全變了個人。

賴香伶指出，令人遺憾的是，班級導師在事發後還辯稱是小傑情緒不穩、「不小心用傷」，案發之後的態度也令人痛心。她表示，根據教育部「處理教保機構不當對待幼兒案件處理流程」規定，當機構知悉疑似不當對待幼兒案件，應在24小時內通報主管機關，並且3個工作天移送有管轄權的機關。但這次事件園方只想息事寧人，沒有依法處置，直到家長無法姑息要開記者會，才決定將教師開除。

賴香伶直言，桃園市政府公告107到111學年六大項、39細項幼兒園評鑑指標，但內容完全沒有提到與幼兒最相關的教育方式、監視保護、師資督導。賴香伶提出包含無死角監視器規範、建立雙向溝通機制、成立師資心理諮商窗口、幼兒創傷輔導老師培植、加強幼兒園安全檢查及檢討評鑑標準等六大訴求，要求重罰機構及施暴教保人員，避免幼兒受虐事件重演。