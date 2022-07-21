美國國務院年度人口販運報告（Trafficking in Persons Report TIP report）於7月19日公布，台灣再次被列為第一級（Tier 1）國家，民團認為漁船移工勞力剝削、家事移工無法適用勞基法等都未解決，台灣根本不配維持在第一級國家。桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達表示，台灣未對「移工零仲介費」原則做任何努力，多數移工受仲介費、貸款及「服務費」剝削的情況絲毫沒有改變。

外籍漁工人權保障聯盟、台灣人權促進會等12個團體今（21日）在立院舉行記者會，宜蘭縣漁工職業工會祕書長李麗華就明確表示，由於美國被害人保護法TVPA的標準過低，僅要求「國家政府應禁止嚴重形式的人口販運，並加以懲處」、「所有犯罪行為都應予以適當懲處」、以及「制定足夠嚴厲的懲處，以嚇阻犯罪」，導致台灣這麼嚴重的人口販運與強迫勞動的問題，竟然還能連續13年蟬聯第一級。

汪英達表示，外籍漁工狀況並未真正改善，就薪資及勞動條件而言，沿近海漁工及遠洋漁工常受到假債務的剝削，船上及港邊的勞動環境及工時，政府無落實查察，導致漁工困境無法被政府主動看見，此外，家戶移工仍然無勞基法保障，工資低、工時長，狀況也全未改善。

新事社會服務中心漁工組李正新進一步補充表示，許多已經達到人口販運標準的案件，在政府眼裡都只是一般較輕的糾紛案件，透過避重就輕的方式來解釋。

台灣人權促進會祕書長施逸翔表示，不管是剛出爐的2022TIP報告還是去年2021的報告，都有特別提到「私立大學招募的外籍學生」血汗勞動的議題，也就是人口販運加害者利用台灣《新南向政策》，與許多因為少子化招生困難的高等教育學校共謀，以與移工仲介非常類似的手法，使用近乎欺騙誤導的方式吸引來自非洲或東南亞國家的學生，名義上是來台唸書，實際上是被引入與科系毫不相關的工廠進行血汗勞動。

施逸翔說，以近期爆出的中州與高苑科大為例，除了適用《人口販運防制法》之外，更涉及國際勞工組織（ILO） 的11項強迫勞動指標中的七項：濫用弱勢處境、欺騙、行動限制、恐嚇及威脅、抵債勞務、苛刻的工作及生活條件、超時加班。

民團最後呼籲政府應正視勞力剝削與性剝削的問題，採取美國優先建議的改進措施，或者諮詢台灣與國際公民社會的意見，共同研擬具體、可行、有效的改進措施。