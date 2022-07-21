《亞元雜誌》近日公佈2022台灣「最佳投資銀行」，由花旗獲得台灣「最佳投資銀行」榮耀。無獨有偶，花旗日前亦得到權威財經雜誌《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia）2022年「最佳國際銀行」與「最佳國際投資銀行」兩項大獎；這也是花旗銀行連續第26年榮獲《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」大獎，連續兩年奪下「最佳國際投資銀行」殊榮。

《亞元雜誌》（Asiamoney）評選花旗為台灣「最佳投資銀行」。根據《亞元雜誌》評論指出，「花旗在台灣是客戶在尋求股票資本市場（ECM）、債券資本市場（DCM）或併購諮詢時的首選，這讓花旗被《亞元雜誌》評選為2022台灣最佳投資銀行大獎。」《金融亞洲雜誌》於五月底亦再度將台灣「最佳國際投資銀行」頒給花旗銀行；這也是花旗銀行連續兩年奪下「最佳國際投資銀行」殊榮。

花旗亞太區企業金融事業群總裁暨花旗(台灣)銀行總經理張聖心表示：「2021年是花旗台灣企業暨機構金融業務相當強勁的一年，無論在固定收益、外匯交易、股票資本市場、債券資本市場、併購或是策略性的事件驅動型交易市場（strategic event driven markets）上，都有活躍的表現。」

她進一步指出；「在疫情期間，花旗的投資銀行業務維持強勁的動能。藉由花旗無遠弗屆的全球網絡及資源，為台灣企業客戶佈局全球，提供他們策略性的財務建議，並協助客戶從台灣及全球資本市場募集資金，其中不乏大型指標企業。」根據Dealogic資料顯示，於2021年四月至2022年三月間、在台灣的外商投資銀行排名中，花旗為股票資本市場（ECM）、債券資本市場（DCM）及併購（M＆A）唯一三項業務排名皆名列前茅的金融機構。