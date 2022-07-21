剛進駐到屏東三軍聯訓基地進行基地訓練的裝甲564旅，上午再進行CM11勇虎戰車砲塔鑑定整備時發生重大意外。一輛編號9-20349戰車砲塔突然瞬間轉向撞擊到兩名士官兵，釀成1傷1命的憾事。離奇的是，2016年，564旅同樣編號的戰車在恆春進行聯勇操演結束返回駐地時，因操作不慎墜橋掉入溪中釀成4死慘劇，但根據八軍團解釋，這兩次事故戰車並非同一輛，而是重新編號後車號相同。

據了解，584旅戰二連蔣姓士官副車長與軍事訓練役全姓士兵， 上午8時許進行車輛鑑定整備作業時，蔣姓士官位於另一輛車砲塔外側，全員則在隔鄰戰車內射手座位，當時疑似因全姓士兵搭乘的戰車砲塔瞬間大幅度轉向，撞擊到蔣姓士官，全姓士兵則遭到砲尾環擊壓，兩人均受重傷。

事後傳出，這輛事故戰車，與2016年恆春聯勇操演時，因墜溪發生4死意外事故的戰車是同一輛，雖然八軍團否認，但陸軍內部人士表示，今天的事故車輛就是6年前發生意外的該輛戰車無誤。

回顧2016年該起意外事故，一輛564旅CM11勇虎戰車，在屏東恆春聯勇操演返回基地途中，經過一座小橋時，下坡左轉過橋時因角度不足，原應倒車重新修正角度至30度才能與橋面平行，但駕駛卻竟再踩踏油門硬駛入橋，讓左轉角度僅有9度、導致戰車右側履帶前端輾壓到橋面上第3、4及5座護欄。

當時戰車右前端已陷落網紗溪橋外，駕駛未立即倒退駛離，反而將檔位打入空檔，同時踩踏油門原地空轉，因戰車重達54噸，護欄不耐重壓，讓戰車右後履帶因而下傾，最後重心位移至橋外導致往右翻落網紗溪，造成車上4人死亡。

檢方偵辦後認定整起意外中，戰車駕駛錯失2次修正機會釀成4死，事後調閱當天氣象資料，認定案發前雨勢非極大，依當時天候等情形，無不能注意情況，審酌楊男大學是機械相關科系畢業且受訓合格，因此認定過失而起訴。

但該名駕駛事後背後煎熬，坦承犯行並獲罹難同袍家屬原諒，2018年時一審法官依業務過失致人於死罪判楊男6個月徒刑，給予緩刑機會，得易科罰金，2年內支付國庫10萬元。