「伊達斯步道」，可連結布洛灣及燕子口2個遊憩景點。圖為布洛灣遊憩區。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

布洛灣遊憩區域示意圖。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣伊達斯步道開放 一次暢遊布洛灣、燕子口

太魯閣峽谷壯麗，美不勝收，有多種熱門步道路線供山友挑戰。太魯閣國家公園管理處最近整修出一條迷你型步道「伊達斯步道」，可連結布洛灣及燕子口2個遊憩景點，從布洛灣吊橋俯瞰燕子口峽谷，並暢遊布洛灣各景點之後，再沿著伊達斯步道走到燕子口，從峽谷底部欣賞壯觀的大理岩峽谷地形，還可以仰望布洛灣吊橋，是一條親近的「入門」步道，適合全家出遊，消暑賞美景。

太管處今天也公布，製作一支360度影片(網址： https://youtu.be/ncZ8_FNXmYU)，讓民眾能先在網路上搶先看，感受太魯閣之美。

太管處指出，伊達斯步道修建在布洛灣臺地的邊坡上，步道長約400公尺，海拔落差就達120公尺。布洛灣端的入口位於布洛灣吊橋附近，循著步道直下，約15分鐘就可到達中橫公路。一路上是架高的棧道、棧橋及砌石階梯，又有護欄。沿途茂密森林，鳥音、蟬聲，在炎夏中讓人感受到陣陣的清涼。

此外，中橫公路端的入口位於溪畔隧道西口與布洛灣隧道東口之間，往東可以到溪畔水壩、經長春祠再下到太魯閣；往西穿過布洛灣隧道，就可到燕子口、靳珩橋，走訪鬼斧神工的太魯閣峽谷。從中橫公路也可以循著步道上到布洛灣，雖然一路上坡，緩步慢行約20到30分鐘就可達布洛灣。

太管處表示，上到布洛灣遊憩區後，除可從布洛灣吊橋居高臨下，俯瞰燕子口峽谷之外，還可以到老少皆宜的環流丘公園步道散步，回望高懸在峽谷之上的布洛灣吊橋，以及俯瞰溪畔水壩，還有太魯閣文物展示館也別錯過，享受大自然美景後，還有太魯閣族的文化之美值得民眾探訪。