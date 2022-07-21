民進黨台北市長參選人陳時中昨在龍山寺遇到陳情民眾，讓參選人維安受到關注。台北市警察局長楊源明今說明，警政署已要求針對縣市長經過政黨提名的參選人詢問隨扈需求，陳時中已申請2名隨扈，國民黨參選人蔣萬安則評估中，但議員好奇若台北市副市長黃珊珊以無黨籍參選如何處理，楊表示，將請示警政署。

議會警政衛生委員會今邀集警察局進行工作報告。議員潘懷宗表示，目前市長候選人大概就三位，黃珊珊、陳時中、蔣萬安，昨天陳時中在萬華龍山寺，因為有人鬧場，後來萬華分局把他架走，請教陳時中已經不是部長，沒有隨扈人員，是否有聯絡過要給他維安？

楊源明回應，在日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡後，警政署有通報，要求各警察機關加強參選人的安全維護，警政署特別要求就縣市長經過政黨提名的參選人，要去洽詢對於隨扈人員的需求。

楊源明指出，警察局有向蔣萬安、陳時中陣營接洽，目前陳時中申請2名隨扈，已於7月18日將隨扈配給陳時中，蔣萬安還在評估，若需要會提出申請。

楊源明補充，昨天架走陳情者的不是隨扈，而是萬華分局警員，現在不只是縣市長，只要有辦理活動，會向窗口聯繫，評估派適當的警力。

潘懷宗追問，黃珊珊是無黨籍參選人，可以申請維安嗎？楊源明說，她還沒有正式宣布參選，但申請隨扈有相關規定要件，若黃珊珊正式宣布參選，將會和警政署聯繫請示如何處理。