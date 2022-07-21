過去兩年，晶片荒深深影響全球各個產業，汽車業更是受到嚴重打擊，出現減產、關廠的狀況，而德國汽車大廠福斯為了掌握未來新一代汽車晶片的控制權，決定與意法半導體合作聯手進行開發，同時新晶片已經確定交由台積電代工。

路透社報導，福斯與意法半導體都已證實此事，雙方將在新晶片上進行合作，福斯汽車零件採購主管Murat Aksel強調，公司與意法半導體、台積電的直接合作，可以進一步打造福斯的半導體供應鏈。

此外，福斯也認為，與意法半導體、台積電合作對於未來發展相當重要，「我們正在確保未來幾年汽車生產所需的晶片而努力，以及關鍵微晶片的供應來源。」

有趣的是，福斯旗下軟體公司Cariad才剛在5月份宣布，由高通合作提供實現輔助駕駛或自動駕駛的系統單晶片，如今福斯又與意法半導體合作，引起市場熱議，對此，Cariad強調，這次與意法半導體的合作不會影響雙方的合作關係。

報導提到，福斯跟意法半導體、台積電合作，是公司史上首次跟晶片設計、晶圓代工企業聯手，顯示過去兩年，全球晶片荒改變汽車製造商的思維，會希望能更直接掌握零件的來源，並加強供應鏈的彈性。