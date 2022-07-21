「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」10月26日至10月28日將於南港展覽1館展出，已報名指標廠商包含固緯電子、松下電器、康晤企業、群特科技、力群電子、錞鐿科技、致茂電子、圜達實業及擎宏電子等。貿協表示，今年電子展再度與「台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show Taipei)」及「國際光電大展(OPTO Taiwan)」以電子聯展型式同期舉辦，預計集結電子產業中各領域的領導廠商600家參展、使用1500個攤位為台灣電子產業的年度盛事。

隨我國外籍人士入境管制逐漸鬆綁，貿協表示10月的「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」正透過全球60個駐點，積極洽邀買主來台觀展採購，以滿足參展廠商對於國際商務接洽的高度期待；除已獲美國、印度、巴西、澳洲、土耳其及智利買主熱烈詢問外，外貿協會將搭配經濟部提供的加強洽邀買主方案，全力搶攻全球電子業買主商機。

貿協提到，台灣電子產業供應鏈完整，技術領先、產能充沛，在先進量測儀器、被動元件、車用電子及電源管理等領域，產品不斷創新，亦是全球電子產業的升級的關鍵動能。此外，因應電子產業新興應用領域發展，本屆展覽新增元宇宙應用及次世代通訊專區，讓廠商布局已久的最新技術，都可以在本屆的展覽中一次完整的呈現。外商部分亦有看頭，日本長野縣產業振興機構繼去年展出成功後，今年再度組團參展，其中包括第二年參展的專業的洗淨機大廠Cleanvy及今年首度參展的專業印刷電路版(PCB)製造商Hihon Micron。同時亦有來自美國的IC設計公司Uniquify Inc，也將跨海參展尋找台灣AIoT合作夥伴。

為協助參展廠商有更多接觸國際買主的機會，電子展自10月26日至11月8日將搭配為期2週的線上展。貿協強調，展覽期間亦將辦理「AIoT應用論壇」等多場專業講座，邀請產業領袖分享技術趨勢，提出精闢剖析。