蘋果毎年都會推出BTS（Back To School）返校活動方案，提供給學生、家長與教師購物折扣，而今年傳說會送AirPods耳機。一名網友好奇詢問，路上一堆人都在用這款耳機，但一副5000至8000元的耳機真的值得嗎？貼文掀起網友討論，兩派人馬戰翻。

一名網友日前在PTT上發文分享，最近看到許多人都在用AirPods，讓他很好奇這款無線耳機真的有這麼好用？因為他本身是拿安卓手機的人，現在用的這款手機也沒有耳機孔了，因此舊的有線耳機還必須要插type轉接孔才能使用。

該網友指出，最近跟同事與朋友聊天，大家都在討論蘋果的「返校活動」，因為學生可享有購物折扣，還可以拿贈品，今年美國首度使用折扣禮品卡，不知道台灣會不會跟，也有很多人推測可能會按照慣例送AirPods，因此朋友詢問他要不要買，耳機他可以半價出售賣2500元就好。讓原PO很猶豫，不知道三星手機能用AirPods嗎？還是這款耳機根本不值得，他繼續用有線耳機就好了呢？

貼文引起網友討論，不少人大讚AirPods好用，使用起來很方便，戴起來也蠻好看，不過，有內行網友建議，要買就選擇Pro，因為還多了降噪功能。「好用啊！又有信仰」、「CP值高」、「主動降噪屌打各牌耳機好嗎」、「信仰是無價的，用蘋果就是潮」、「搭配iPhone就是好用」、「連線很快速」、「iPhone配AirPods超好用」。

另一派人則說，Airpods耳機很容易掉，撥個頭髮就可能掉落，且價格不斐，但音質真的很普通，同樣的價格感覺可以找到更厲害的，而且AirPods Pro要價近8000元，真的很盤，市面上還有很多其他廠牌可選，「我都用b&o運動藍芽」、「可買Oppo Enco X2」、「我都買fitear」。