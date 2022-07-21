市府勞工局21日偕庇護工場行銷中秋禮盒，市長黃偉哲（右二）到場力挺。（張毓翎攝）

台南市共有6家庇護工場，每一家的伴手禮各有特色。（張毓翎攝）

台南市共有6家庇護工場，每一家的伴手禮各有特色，雖然距離中秋節還有1個多月，不過有庇護工場說，以往1個多月前就有訂單進來，但今年至目前仍無消無息，很憂心，去年受疫情影響，最後幸由市府勞工局幫忙，鼓勵企業購買，才度過難關。市府勞工局21日偕庇護工場行銷中秋禮盒，市長黃偉哲也到場力挺，呼籲社會大眾一起來支持。

市府勞工局今邀請展翼烘焙、創義印務設計、蓮心園、吉茂專業、菩提澄園和喜憨兒台南庇護工場來分享自家的中秋禮盒。展翼烘焙庇護工場說，今年有推出蛋黃酥和香妃酥2種口味的月餅，奶油原料是法國進口，並強調低糖取向。目前訂購踴躍度未如往年，期盼各企業團體或民眾踴躍認購。

黃偉哲表示，農曆7月都還沒到，市府即超前部署想到中秋節，每逢佳節倍思親，不僅是想到自己的親人，也要思考社會上需要大家一起來共好的心，距離還有1個多月的時間，邀請市民朋友一起來採購，讓今年業績可以突破去年的900萬元，且向各庇護工場購買產品，都會開發票，民眾拿著發票，還能參加台南購物節兌獎。

市府勞工局長王鑫基說，庇護工場為身障夥伴提供的就業機會，庇護員工在庇護工場接受職場上實作訓練，不僅可以幫助身障夥伴改善經濟，同時更啟發工作潛能；為了推廣南市庇護工場的中秋禮盒，今年與電商Yahoo商城合作，從7月25日到9月11日在網路訂購，方便民眾在線上訂購。