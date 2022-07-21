民進黨台北市長參選人陳時中昨到萬華突遇民眾上前陳情，隨後該位民眾遭萬華分局員警架走，議員今批評手段過於粗暴。北市警局萬華分局說明，該民眾是經常陳抗份子，陳情一般都有陳情書，但他完全沒有，在記者會現場一直叫囂。

議員李傅中武今在議會警政委員會指出，陳時中競選總幹事吳思瑤說昨天不是抗議、鬧場，是要跟陳時中陳情，陳時中剛好手上拿著「以民為先」的書法，結果萬華分局把陳情者拖去旁邊，陳時中冷眼看著老百姓被拖走，萬華分局嚴重打臉陳時中。

李傅中武說，對於維安比例原則及分寸的拿捏有疑慮，懷疑市長柯文哲有打電話給萬華分局交代把人給拖走。萬華分局長謝宗宏回應，「當然沒有」，李傅中武接著批評同仁手段過於粗暴，認為民眾帶著陳情書，遞給準市長候選人，再將人請離就好了。

謝宗宏解釋，該民眾是經常陳抗份子，陳情一般都有陳情書，但他完全沒有，他在記者會現場一直在叫囂。

但李傅中武質疑，這說法又再打臉陳時中團隊，他們說他是來陳情的，不是來抗議鬧場的，你現在又說他是來鬧場的，只有現場的人最了解，但整個新聞畫面看起來，已對陳時中大大減分，陳冷眼看著陳情者，且並不曉得是警察同仁拖走，以為是自己請的保全。