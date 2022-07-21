綠營立委當著警政署長黃明昭的面，指責現場執勤員警失職，大洗基層員警的臉。（謝明俊攝）

衝突事件結束後，有群眾不滿警方，在場輪流羞辱警方。（謝明俊攝）

員警深夜緊急出勤，疲累不堪，還要任憑抗議群眾羞辱，心中五味雜陳。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場業主，21日企圖突襲載運廢棄物進場，爆發抗議群眾與業者間衝突，支持反坤輿的群眾及綠營立委不滿警方沒能保護好抗議民眾，當場發言羞辱在場執勤員警，並有人打電話急召警政署長黃明昭，黃明昭上午立即驅車趕赴苗栗坤輿現場安撫立委及抗議群眾，時力立委邱顯智等人當著黃明昭，大洗第1線辛苦執勤員警的臉，指責警方未盡責，讓頂著大太陽執勤的官警們，心中五味雜陳。

坤輿掩埋場業主向苗栗縣環保局申請在21、22日兩全運量進料營運，環保局行文縣警局請求警力安全維護，警方於是申請警力支援準備在20日晚間開始執勤，防止現場發生任何暴力衝突事件，但由於業者未能及時找到合格地磅過磅進場貨車，環保局未同意坤輿公司進料，因此，警方勤務臨時喊停。

不料，20日深夜，業者決定發動突襲進場，縣警局獲報緊急集合警力到場，在支援警力到場前，業者雇請保全人員與抗議群眾爆發衝突，相互丟擲鐵椅、礦泉水瓶及石塊等物，當場造成6名抗議群眾掛彩。事後，抗議群眾占住台1線道路，輪流指責警方失職，言詞極盡羞辱員警，讓現場員警敢怒不敢言。

支持反坤輿行動的多名綠營立委在獲悉現場爆發衝突後，立即在21日上午，在現場召開記者會聲討暴力行為，並有人直接打電話給警政署長黃明昭，黃明昭大驚失色，趕緊從台北驅車趕赴苗栗坤輿抗爭現場，一下車就立刻走到坤輿大門口，聽著邱顯智等大聲抱怨對警方不滿，稍後還要黃明昭走進抗議群眾休息區，向群眾示意，在場基層員警頂著大太陽站崗，還要讓立委當著署長的面洗臉，心中五味雜陳，百感交集，嚴重懷疑自己人生。