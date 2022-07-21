大陸6月手機銷售成績出爐，美系外資也出具最新研究報告，示警「大陸5G智慧機週期可能即將結束」，也針對亞洲手機零組件概念股釋出最新建議買進、賣出名單，以台股來說，聯發科(2454)、台積電(2330)均在買進名單中，大立光(3008)則在賣出名單。

美系外資表示，大陸6月智慧手機出貨量為2700萬支，月增長33%、年增長9%，儘管和2021年6月的2500萬支相去不大，但低於2018~2020年6月的平均數3200萬支，累計上半年出貨達1.34億支、年減少22%；其中，5G手機出貨量為2300萬支，月增長30%、年增長16%，累計上半年5G手機出貨量來到1.09億支、年減少15%，但因5G網路新用戶為1.98億，顯示約有45%的用戶並未升級到5G手機。

以大陸市場6月手機市場來看，美系外資表示，5G手機6月在手機滲透率仍保持在高檔，佔手機總出貨量的82%，惟應注意到大陸的5G智慧機週期可能即將結束。對於相機功能來說，2/5/8MPx滲透率仍然很高，今年截至目前，佔推出的智慧手機相機總數的49%，也正如在智慧手機價格、規格審查中所發現的，6月、7月強調快速充電、面板和相機/軟體的新型號，普遍價格偏低，故處在市場溫和增長的情況下，對於手機零組件股仍偏好可以提升市佔率或是在產品組合升級中可以得益的個股，建議買進聖邦微電子、上海韋爾半導體、立訊、瑞聲科技、聞泰科技、京東方、歐菲光、卓勝微電子、虹軟科技、聯發科、台積電和中芯國際；建議賣出名單為ASM太平洋、江蘇長電、大立光(3008)以及舜宇光學。