台灣生物產業發展協會今(21)日宣佈『2022 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎』得主，經過長達三個月的初審、複審及決審，從近50件報名廠商中選出共14家機構及產品技術：「產業金質獎」獲獎名單分別為：中化合成生技、列特博生技、晨暉生技、中華海洋生技；「潛力標竿獎」獲獎名單分別為：祥翊製藥、台新藥、偉喬生醫、利統、地天泰農業生技；「產業創新獎」則是由藥華醫藥「百斯瑞明」、宇康生科「可調式創新咽喉植入物- APrevent VOIS」、明達醫學「全自動可攜式免散瞳眼底照相機」、葡萄王生技「富含猴頭素A猴頭菇菌絲體」、興農「生物農藥用光桿菌0805-P2R菌株」獲選。

吳忠勳理事長表示，疫情爆發以來，全球藥品的供應鏈和市場皆受到影響，台灣生技產業仍站穩腳步、迅速因應，開拓新格局並大步邁入全球市場，展現絕佳動能。傑出生技產業獎過去獲獎企業均有極佳表現，具備國際競爭及市場拓展之實績實力，包含獲先進國法規認證及上市許可，融入主流價值鏈，也擴增銷售國家。今年得獎名單亦不遑多讓，除了防疫抗疫題材，更包括新藥研發、特用藥品、CDMO、創新醫材、AI醫材、綠色農漁業、循環經濟、健康食品等等，展現產業多元發展及研發能量。

獎章委員會召集人、臺北醫學大學張文昌董事長指出，傑出生技產業獎希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，由獎章委員會召集15位國內產官學研專家學者成立評審團，依個別獎項之重點標準進行評審與討論，歷經嚴謹的評選過程，最終共14家機構及產品技術脫穎而出。獲獎廠商將於下周即將登場之「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」活動中，由政府首長頒獎，公開表揚；大會並於議程中安排實體及線上之公司展望說明會Taiwan BIO Awards專場，期藉由盛大國際展會平台，分享其成功經驗、創新技術等，擴大優秀企業之國際曝光度，百尺竿頭，更上一步。

「傑出生技產業獎」獎項包括：產業金質獎-獎勵營運績效卓越、發展策略及技術創新表現傑出；潛力標竿獎-獎勵在台設立不超過10年或上年度營業額新台幣三億元以下，未來發展潛力傑出、前景可期之生技公司；年度創新獎-獎勵2021年上市或完成授權之最具創新性產品或技術。各獎項並次分為藥品/細胞治療、檢測/醫材、及生技農業/食品/醫美三類組評選。