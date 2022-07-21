花蓮地檢署今舉辦「反賄選」啟動記者會，宣示檢警調廉單位已經準備好反賄選。（羅亦晽攝）

九合一選舉將於今年11月26日登場，不僅參選人陸續動起來，積極向選民拜票，檢調單位也開始進行反賄選及查察賄選的動作，花蓮地檢署檢察長蔡宗熙指出，目前已有接獲現金買票及暴力不法手段介入選舉等相關案件並進行偵查等作為，同時也採專組盯人方式對高度可能賄選者進行監控，盼提前採取行動以塑造乾淨的選舉風氣。

花蓮地檢署今舉辦「反賄選」啟動記者會，特別的是，現場並非過往死板的政令宣導，而是由「西田社傳統劇場」以傳統布袋戲演出反賄選內容，並由縣內音樂創作人麻海師結合搖滾樂曲，演唱反賄選勸世歌，表演藝術的元素，向民眾宣示「檢警調廉單位已經準備好反賄選」，現場氣氛相當熱情。

花蓮地檢署檢察長蔡宗熙指出，反賄選記者會藉由結合地方傳統戲曲布袋戲的演出以及新生代音樂元素麻海師的勸世歌，不僅是希望能把反賄選的意志深入至民眾與年輕人的心中，更能藉此支持在地創作人才。

蔡宗熙說，民眾向相關單位檢舉賄選後，若查到縣市長候選人可獲500萬，縣市議員200萬元，一般民眾或其他等人則是50萬元，歡迎撥打0800-024-099舉報，檢方接獲定會積極偵辦，但也希望民眾能在疑似有賄選情況時就盡快檢舉，查到一樣會有檢舉獎金。

蔡宗熙表示，目前已經陸續有接獲現金買票及暴力不法手段介入選舉的相關案件，甚至有些案件已在實施監控，且所有查察賄選分區及相關單位的分配作業已於記者會前完成，不僅會針對高度可能賄選者採取專組盯人方式來根絕賄選外，同時也希望提前啟動查察賄選的動作，儘早讓賄選在花蓮地區被根除。

花蓮高分檢檢察長洪培根表示，所有檢察機關均為一體，並齊心進行反賄選及查察賄選的動作，由於年底的選舉是民主的展現，也和地方百姓的生活息息相關，希望這次能凍結賄選，讓選舉風氣更乾淨，同時也希望民眾能藉此選出好的人才，持續為地方服務。