疫後旅遊逐步解封，不少消費者著手安排暑假行程，其中甫開放觀光簽的韓國更是熱門目的地之一。全台最大即時外送平台foodpanda今（21）日分享韓貨銷售排行榜，對比去年同期，韓系商品占pandamart熊貓超市整體銷售成長超過一倍！看準韓貨驚人消費力，foodpanda即日起於pandamart 熊貓超市推出「韓貨季」，更攜手合作韓國第一外送平台Woowa，引進韓國熱銷排行榜上的泡麵、零食、冰品及飲品，超過200多款必買熱銷韓貨，選擇多元、口味齊全，從辛拉麵、烏龜餅乾到香蕉牛奶，通通都能叫foodpanda送。7月31日前pandamart熊貓超市周周推出超值優惠，消費滿額輸入指定優惠碼再享250元優惠。

國人最愛韓國泡麵！從煮麵神器到各大品牌泡麵pandamart熊貓超市一站搞定全台高溫直飆，但「韓流」熱潮不減！受韓劇影響，台灣人最愛的韓國食品非泡麵莫屬，不僅是深夜追劇的宵夜好夥伴，加入各式配料更能成為正餐選擇，單泡麵品項即占pandamart熊貓超市韓貨銷售的三成。其中穩坐冠軍寶座的就是韓國國民泡麵辛拉麵，獨特的香辣湯汁擄獲人心。

不敢吃辣的泡麵愛好者首選「安城湯麵」則緊追在後。網友好評如潮的「爽口海鮮味烏龍麵」位居第三，麵體Q彈、海鮮湯底鮮甜，搭配可愛的浣熊造型魚板，是不敢吃辣者的最佳選擇！不僅如此，熊貓超市更網羅兩大韓國大廠「農心」、「不倒翁」旗下的一系列泡麵，不論是部隊鍋口味或兩種口味一次滿足的拉麵泡飯，市面上少見的泡麵口味，foodpanda 通通送。

韓國食物口味偏重，韓國人一年四季都喜歡餐後來點冰品解辣解膩。pandamart熊貓超市韓貨專區統計，韓國冰品前十名皆由韓國樂天包下，「Lotte Tico可可脆皮香草雪糕」榮登第一名，外層包裹香甜濃郁的巧克力脆皮，內餡夾入滿滿香草冰淇淋，一上市就爆紅搶購一空，這次pandamart熊貓超市一次引進原味、黑巧克力、草莓三種口味，單顆小包裝非常適合當作女孩們的下午茶。「Lotte 原味優格冰沙」也擁有高人氣，養樂多外觀超萌包裝，加上酸甜口感，大人小孩都無法抗拒，一吸入口，體感溫度直降！韓國超商瘋搶的「Lotte PEPERO脆皮雪糕」在pandamart熊貓超市也能買到，神還原巧克力棒的外型及口感，絕對是夏天不能缺少的甜蜜享受。

各種風味的零食餅乾是韓國旅遊必買伴手禮，也是pandamart熊貓超市韓貨專區第二熱賣品項，趁著今夏韓貨季，韓國國民飲料香蕉牛奶、網路人氣伴手禮烏龜玉米脆片全口味以及人氣爆棚的韓國零食HBAF杏仁果全系列一次網羅，更首次引進杏仁果與大蒜麵包、杏仁果與紫菜餅乾、杏仁果與洋蔥圈等特別口味，讓想嚐鮮的消費者超過癮。

即日起至7月31日，輸入指定優惠碼滿額現省250元。此外，即日起至24日，零食、飲品皆享任選三件9折。7月25日至31日，泡麵、泡菜、午餐肉還有第二件77折，各種排行榜經典韓食趕緊一鍵下單，不用飛韓國，味蕾先解封。