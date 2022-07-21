蔡英文總統今天上午接見「第17屆中華民國傑出建築師獎得獎人」(總統府提供)

政府推動「2050淨零轉型」，蔡英文總統今天表示，建築產業是百工百業的火車頭，她呼籲建築業，透過環境規劃、建築材料及建築工法的選擇，加速實踐低碳綠能的目標。並把環境永續的概念落實在整體建築設計當中，讓所有民眾享有更健康宜居的生活環境。

蔡英文總統今（21）日上午接見「第17屆中華民國傑出建築師獎得獎人」，肯定4位得獎建築師為業界帶來許多啟發及貢獻，並期許未來透過環境規劃、建築材料及工法的選擇，加速實踐低碳綠能及「2050淨零轉型」目標，讓所有民眾享有更健康宜居的生活環境。

蔡英文今天上午接見「第17屆中華民國傑出建築師獎得獎人」表示，該獎項每兩年評選一次，得獎的建築師都是出類拔萃，不論是在建築設計理念，或是推動人文生態環境等各方面，都為業界帶來許多啟發和貢獻。

她一一點名，曾在日本求學的建築師王銘顯，承襲日本「共生」和「地景建築」的理念，在臺灣繼續發揚。他專精於新式木構造的運用，以及舊建築、都市空間的融合改造，為各類型建築空間建立了新典範。包括臺大醫院國際會議中心的竹木隧道、嘉義市立美術館，都是他的傑作。

戴育澤的作品造型結構非常創新多元，包括中國醫藥大學的創研大樓、臺中的「晴空樹」等，都創造了新時代的建築風貌。近幾年來，也運用數位科技，融合氣候變遷、循環經濟等考量因素，為全民打造更宜居、更安全的社會住宅空間。

江文淵發展出「節氣建築」的概念，配合環境、氣候、生態，把建築打造成一整個生生不息的生態聚落，包括 「若山」、「樸山村」都是代表性的作品。為因應都市熱島現象及極端氣候的挑戰，他透過環境友善的工法，引進臺灣傳統的自然建材，達到讓人與環境共存共榮、「共生共好」的目的。

楊立華則是用他的作品一再證明，扎實的設計、技術和實務，能夠結合社會經濟及國家重大政策的發展，打造出可以做為社會長期資產的優質建築。多次參與大型國際合作計畫，也引進許多先進技術，代表作品是和伊東豊雄大師合作的臺中歌劇院。該計畫克服了很多施工及技術上的挑戰，也成為臺灣重要的新地標。

蔡英文感謝建築師為臺灣整體建築環境及公共建設品質，帶來非常大的進步，並引進許多新的概念和技術，帶動我們整體產業的發展。

目前臺灣正積極邁向「2050淨零轉型」目標，必須在各領域都共同加速綠色轉型，才有辦法落實這個目標，內政部也提出「淨零建築路徑藍圖」，加速推動相關的淨零政策。

蔡英文強調，建築產業是百工百業的火車頭，她要拜託建築業的先進，在未來的工作項目當中，透過環境規劃、建築材料及建築工法的選擇，一起加速實踐低碳綠能的目標。

她期待建築師透過打造具有生態、節能特性的建築物，把環境永續的概念落實在整體建築設計當中，能讓所有民眾享有更健康宜居的生活環境。她相信，得獎是一個新階段的開始，「在下一個階段，我們持續一起來努力」。